"Слуга народу" підтримає "банківський" законопроєкт 13 травня – депутат

Більшість депутатів із фракції політичної партії «Слуга народу» готова підтримати законопроєкт №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» у другому читанні під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради 13 травня.

Таку думку висловив член фракції Єгор Чернєв в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Звісно, що є групи, які з самого початку були проти цього законопроєкту, мотивуючи це різними, на мій погляд, абсолютно надуманими причинами. Звісно, що вони не будуть голосувати за цей законопроєкт, але більшість нашої фракції разом із іншими деякими фракціями підтримують цей законопроєкт. У мене є абсолютна впевненість, що завтра вистачить голосів задля того, щоб у другому читанні, вже остаточно, схвалити законопроєкт про банки, і це відкриє нам шлях до фінальних переговорів із МВФ», – уточнив політик.

Водночас він припустив, що Верховна Рада зможе розглянути цей законопроєкт у другому читанні за годину-півтори під час позачергового пленарного засідання 13 травня.

«Ми пройшли досить тривалий шлях від першого читання, через 16 тисяч поправок, до другого. Завтра до залу буде винесено лише 241 поправку (підтриману комітетом – ред.), яку маємо розглянути всією Верховною Радою. Я думаю, що це займе десь годину-півтори – і стане вже відомим результат щодо банківського закону», – додав Чернєв.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» та скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

27 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні «банківський» законопроєкт.

Голова ВР Дмитро Разумков 8 травня підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту 13 травня, другим питанням порядку денного на якому є розгляд проєкту закону №2571-д.