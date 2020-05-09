Меркель відіграє вирішальну роль у стримуванні агресії РФ – посол Мельник

Поки канцлер ФРН Ангела Меркель особисто координуватиме процес мирного врегулювання ситуації на Донбасі, президент РФ Володимир Путін не наважиться на ескалацію.

Таку думку висловив посол України у Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю Радіо Свобода.

На його переконання, Меркель продовжує відігравати вирішальну роль у стримуванні російської агресії.

«Для нас, українців, головне розуміти одну річ. До того часу, поки Меркель буде продовжувати опікуватися українським файлом, поки Меркель особисто буде щотижня, щодвотижня телефонувати нашому президенту, дзвонити після цього Путіну, і координувати цей весь мирний процес, який є дуже і дуже сенситивним, чутливим, крихким, але до того часу, поки Ангела Меркель залишається і зберігає цю провідну роль, я думаю, що українці можуть спати спокійно, і ми можемо не боятися того, що завтра раптом почнеться чергова ескалація. Оскільки Путін прекрасно розуміє, що в такому випадку ціна, яку він буде змушений заплатити за цю агресію, буде непомірно вищою», - зазначив дипломат.

За його словами, посередницька роль Німеччини, особисто канцлера продовжується попри всі відкати, складнощі цього процесу, і це, на переконання Мельника, для українців є дуже важливим фактом.

«Адже російська пропаганда, як ви чудово знаєте, є багатовекторною і спрямована на різні цілі. Одна з цілей є, і про це дуже рідко говорять, посіяти розбрат серед українського суспільства, створити враження, що нібито нас Німеччина кине, зрадить і таким чином виникає в українців відчуття недовіри. А насправді федеральний уряд, керівництво уряду, всі важливі депутати у Бундестазі, а також, що теж не менш важливо, усі провідні німецькі ЗМІ відчувають надзвичайну історичну відповідальність Німеччини перед Україною», - зазначив він.

Посол України у Німеччині також висловив переконання, що Меркель «цей величезний тягар не кине на пів дороги, вона обов’язково доведе свою місію до успішного завершення».

«Це означає, що до припинення війни, до досягнення миру», - зазначив Мельник.