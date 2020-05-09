Президент поклав квіти до Вічного вогню в Києві

Президент Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання та поклав квіти біля Вічного вогню на Меморіалі слави у Києві.

Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

"Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання та поклав квіти біля Вічного вогню, що у столичному парку Вічної Слави", - зазначили в ОП.

Сьогодні в Україні відзначається День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Фото: Офіс Президента