Разумков прокоментував останні рейтинги "Слуги народу"

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков наголосив, що це стандартна ситуація - коли рейтинг політсили, яка перебуває при владі, падає.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу, коментуючи останні соціологічні дослідження, які показали падіння рейтингу партії "Слуга народу".

"Це стандартна ситуація, коли рейтинг політсили, що перебуває при владі, падає. Такого не буває, щоб рейтинг був сталий. Він завжди буде змінюватися - дещо збільшуватися або зменшуватися. Я не можу пригадати, щоб рейтинг влади, в даному випадку монобільшості, зростав би під час каденції. Коли проводяться реформи, то завжди постають питання, які негативно впливатимуть на оцінку від людей. Крім того, опитування стосуються місцевої виборчої кампанії, яка буде восени. Її не можна прямо порівнювати із результатами парламентської. Звісно, є певна кореляція, але прямого зв’язку немає. Бо сприйняття виборів на центральному і на місцевому рівні може відрізнятися", - заявив Разумков.

Він також висловив певний сумнів щодо точності досліджень: "При всій повазі до соціологічних служб, станом на сьогодні – це телефонні рейтинги. Коли колеги роблять заміри в режимі особистих інтерв’ю, то, на мою думку (а я маю деякий досвід), вони більш коректні та якісні. Причому, це не залежить від структури, яка проводить опитування. Просто, ефективність досліджень "з поля" більш висока. На мою думку, цифра пояснюється умовами карантину, а це – проблема всього світу (там, де коронавірус не зафіксований, то виникають запитання до дослідження), але сподіваюся, що Україна вийде з карантину з найменшими втратами – і людськими, й економічними".

Як повідомляв Укрінформ, згідно з останнім опитуванням, проведеним соціологічною службою Центру Разумкова, партію "Слуга народу" на виборах до Верховної Ради підтримали б 41,5% громадян України.

Водночас згідно з опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), якби вибори до Верховної Ради України відбувалися наприкінці квітня, то 5-відсотковий бар’єр подолали б чотири партії: "Слуга народу" (її б підтримали 32,6% українців серед тих, хто визначився з партією), "Опозиційна платформа – За життя" – 15,8%, "Європейська солідарність" – 15,2%, "ВО "Батьківщина" – 12%.

На виборах до Верховної Ради в липні 2019 року, за даними Центральної виборчої комісії, за партію "Слуга народу" проголосували 43,16% виборців.