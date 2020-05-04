Інституту Президента та особисто Зеленському довіряє понад 50% українців

Українці з-поміж державних та суспільних інститутів найбільше довіряють Президентові, тоді як у ставленні до уряду і парламенту переважає недовіра.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

"Довіру до Президента України висловили 59% респондентів, не довіряють йому 35% опитаних. Верховній Раді України довіряють 28% респондентів, тоді як недовіру їй висловили 66% опитаних. Недовіра переважає і у ставленні до уряду України (відповідно 32% і 57%), Національного банку (відповідно 34% і 50%), Національної поліції (відповідно 36% і 56%), Міністерства охорони здоров’я (відповідно 29% і 63%)", - зазначають дослідники.

Оцінюючи рівень довіри до політиків, прізвища яких були представлені в опитувальнику, соціологи констатують, що лише до глави держави Володимира Зеленського довіра висловлюється частіше, ніж недовіра (йому довіряють 57% опитаних, не довіряють — 37%).

Стосовно інших політиків, зауважують науковці, недовіра висловлюється частіше, ніж довіра. Зокрема, Голові Верховної Ради Дмитрові Разумкову довіряють 34% опитаних, не довіряють 37%, Прем'єр-міністрові Денисові Шмигалю — 13% і 38% відповідно, керівнику Офісу Президента Андрієві Єрмаку — відповідно 9% і 41,5%, а міністру внутрішніх справ Арсену Авакову — відповідно 16% і 69%.

Водночас, лідеру "Голосу" Святославу Вакарчуку довіру висловили 20% респондентів, а недовіру - 64%. Для лідера партії "Опозиційна платформа- За життя" Юрія Бойка ці показники становлять відповідно 19% і 66%, для очільниці ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко — відповідно 18,5% і 74%. Лідеру партії "Європейська солідарність" Петрові Порошенку довіряє 18% опитаних, не довіряє - 77%.

Щодо загальної оцінки ситуації в суспільстві, то, на думку 29% респондентів, події в Україні розвиваються у правильному напрямі, водночас 49% опитаних вважають, що у неправильному.

При цьому 29% опитаних дотримуються думки, що Україна здатна подолати проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. Натомість частка тих, хто вважає, що країна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, становить 50%, і лише 14,5% громадян думають, що країна не здатна подолати труднощі.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2056 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.