Десятеро народних депутатів пропустили цьогоріч майже всі голосування – КВУ

Від початку року 10 народних депутатів пропустили 90% голосувань у Верховній Раді.

Про це повідомляє Комітет виборців України в Facebook.

"Комітет виборців проаналізував участь народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради починаючи з початку 2020 року. За даними КВУ, в ряду народних депутатів критично низькі показники участі в голосуваннях. Всього з початку року 10 десять народних депутатів пропустили 90% голосувань Ради", - йдеться у повідомленні.

За даними КВУ, антилідером за участю в голосуваннях є Олександр Герега (співвласник мережі "Епіцентр"), який за період із 1 січня до 6 травня 2020 року взяв участь лише 0,38% голосувань ВР і натиснув кнопку 8 разів за понад чотири місяці роботи. Зокрема, депутат проголосував за низку законів, пов’язаних із протидією коронавірусу, та підтримав призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора, а Ігоря Петрашка – міністром економіки.

"Критично низькі показники голосувань також у бізнесмена і столичного забудовника Вадима Столара (ОПЗЖ) – взяв участь в 1,1% голосувань (натиснув кнопку «за», «проти» чи «утримався» лише 23 рази). Серед антилідерів за участю в голосуваннях - волинський бізнесмен і співвласник мережі автозаправних комплексів WOG Степан Івахів (група «За майбутнє»). Депутат взяв участь лише в 3,2% голосувань Ради за чотири місяці", - зазначають у Комітеті виборців.

У переліку депутатів, які майже не голосують, опинився колишній телеведучий 1+1 Олександр Дубінський ("Слуга народу"), який узяв участь лише в 4,2% голосувань. Серед антилідерів за голосуваннями у ВР, також народні депутати Антон Яценко – 4,8% голосувань, Ігор Палиця – 6,7%, Геннадій Вацак – 8,9% (усі - "За майбутнє"), Дмитро Шенцев (позафракційний) – 6,4%, а також Вадим Рабінович – 8,9% та Ігор Абрамович– 9,9% голосувань (обидва - з фракції ОПЗЖ).

"Частина народних депутатів фактично саботує роботу парламенту. Складно зрозуміти об’єктивні причини, через які депутат не бере участь в голосуваннях Ради впродовж кількох місяців поспіль. Також це питання до керівництва тих фракцій, які під час виборів обіцяли, що їх депутати будуть відповідально виконувати свої депутатські повноваження", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

За даними КВУ, починаючи з 1 січня у Верховній Раді відбулося 2088 голосувань.