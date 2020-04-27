На карантині депутати проігнорували майже половину голосувань - КВУ

Показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради під час карантину погіршилися.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

«Під час карантину народні депутати розглядали не лише закони, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, але й низку інших важливих законодавчих рішень. Зокрема, було прийнято так званий закон про ринок землі, який супроводжувалася значною кількістю правок. Саме це суттєво вплинуло на низькі показники участі народних депутатів у голосуваннях. Адже традиційно розгляд правок сприймається багатьма депутатами як технічне голосування, в яке не варто особливо вникати», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Окрім того, за його словами, деякі фракції і групи Ради свідомо саботували голосування з окремих питань, мотивуючи це своєю політичною позицією і повним несприйняттям запропонованих законодавчих змін.

У середньому, за даними КВУ, один народний депутат взяв участь (натиснув «за», «проти» чи «утримався») лише в 57% голосувань Ради. Таким чином народні депутати проігнорували майже половину голосувань Ради під час карантину. Це найнижчий показник за весь час роботи ВР IX скликання.

Для порівняння: у березні показники участі в голосуваннях були на рівні 66%, лютому – 73%, січні – 82%, грудні – 79%, листопаді - 80%, жовтні – 65%, вересні – 71%.

Загалом 51 народний депутат взяв участь у менше, ніж 10% голосувань Ради під час карантину. Три депутати взяли участь в 100% голосувань (Олександр Бакумов, Георгій Мазурашу, Олександр Літвінов (всі з фракції «Слуга народу» - ред.).

Найактивніше голосували депутати «Слуги народу» (в середньому взяли участь у 84% голосувань) та «Європейської солідарності» (75%), які взяли участь в більшості голосувань Ради. У групи «Довіра» показники на рівні 64%, «Голосу» – 57%, ОПЗЖ – 56%, «Батьківщини» – 50%. Депутати групи «За майбутнє» в середньому взяли участь лише в 39% голосувань.

Усього з моменту оголошення карантину відбулося вісім пленарних засідань Верховної Ради (17, 30 березня, 13, 16 і 25 квітня), на яких було проведено 384 голосування.