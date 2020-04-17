КВУ сказав, хто найактивніше підтримує монобільшість у Раді

Найчастіше фракції "Слуга народу" допомагали голосами у Верховній Раді члени депутатської групи "Довіра" та позафракційні народні депутати.

Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook.

"За даними КВУ найчастіше монобільшості допомагали голосами депутати групи "Довіра" та позафракційні. В середньому за рішення, на які депутати "Слуги Народу" не забезпечили 226 "за", голосували 13 позафракційних і 12 депутатів групи "Довіра". Ще 211 голосів в середньому самостійно давали депутати монобільшості. Таким чином разом взяті депутати "Слуги народу", "Довіри" і позафракційні забезпечували 236 голосів "за" і рішення були прийняті", - йдеться у повідомленні.

У КВУ зазначають, що всього за період із 1 березня по 13 квітня депутати від "Слуги народу" провалили голосування за 26 рішень Ради – за них проголосували менше, ніж 226 депутатів монобільшості і без допомоги інших політсил ці рішення не були б прийняті.

"Зокрема, монобільшість провалила голосування за призначення міністра економіки, звільнення міністра охорони здоров’я, звільнення міністра фінансів, висловлення недовіри генеральному прокурору, прийняття так званого "антиколомойського закону" та інше", - повідомляють у Комітеті виборців.

За інформацією КВУ, загалом в середньому "за" голосували: 71% депутатів групи "Довіра", 61% - позафракційних, 55% - "Голосу", 48% - ЄС, 38% - "За майбутнє", 37% - "Батьківщини", 32% - "ОПЗЖ".

"При цьому позафракційні і депутати групи "Довіра" підтримували монобільшість систематично і фактично не провалили жодного голосування в Раді. Це відрізняє їх від інших фракцій і груп Ради, які, якщо і голосували "за", то робили це несистематично і нерегулярно, підтримуючи лише певні рішення", - зауважують у КВУ.

Голова Комітету виборців Олексій Кошель зазначає, що власних голосів монобільшості не вистачало й за ухвалення "антикоронавірусних" законів.

"Власних голосів монобільшості не вистачило навіть на прийняттях низки важливих законопроєктів, направлених на боротьбу з коронавірусом. Однак у цьому випадку "за" голосували майже всі фракції Ради і тому рішення були прийняті. Що ж стосується більш політичних питань, зокрема, кадрових призначень, прийняття так званого "антиколомойського закону", закону про ринок землі, змін до регламенту ВР, то тут союз "Слуги народу" із групою "Довіра" та позафракційними проявився досить чітко", - підсумував Кошель.