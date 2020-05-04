Депутати прогулюють засідання комітетів навіть онлайн – КВУ

Частина народних депутатів прогулює засідання парламентських комітетів, які проходять у режимі онлайн.

Таку інформацію на основі аналізу офіційних сайтів комітетів Верховної Ради оприлюднив Комітет виборців України у Facebook.

"За даними КВУ, частина депутатів прогулювала засідання комітетів навіть онлайн. Загалом, починаючи з 30 березня і станом на 1 травня 15 комітетів бодай раз провели засідання у форматі відеоконференції, деякі – провели кілька таких засідань", - йдеться у повідомленні.

За підрахунками КВУ, у форматі онлайн відбулося 29 засідань комітетів, на яких народні депутати були присутні 406 разів, відсутні – 68 разів. Таким чином, частина народних депутатів проігнорували засідання комітетів у форматі онлайн. В середньому в 17% разів депутати ігнорували засідання комітетів.

"До прикладу, 7 квітня у режимі відеоконференції відбулося засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, на якому були відсутні 7 народних депутатів (Василевська-Смаглюк О.М., Дубінський О.А., Горват Р.І., Колісник А.С., Козак Т.Р., Палиця І.П., Солод Ю.В.). Щоправда, на наступному засіданні 21 квітня більшість вказаних депутатів уже були присутні", - зазначають у КВУ.

За даними Комітету виборців, 14 квітня у режимі відеоконференції відбулося засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування, на якому були відсутні 5 народних депутатів.

А 10 квітня у режимі відеоконференції відбулося засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики, на якому були відсутні 4 народні депутати.

"Загалом на майже кожному засіданні комітетів, що проходили у режимі відеоконференцій, були відсутні хоча б кілька народних депутатів. Випадки, коли були присутні 100% членів комітету, були поодинокими", - зауважують у КВУ.

Зокрема, зазначають у Комітеті виборців, члени Комітету з питань цифрової трансформації у повному складі взяли участь в двох засіданнях під час карантину.

"Для того, щоб взяти участь в засіданнях комітету, народним депутатам навіть не було потрібно виходити з дому, достатньо було взяти в руки смартфон. Однак і це виявилося нереальним для частини парламентаріїв. Пояснити об’єктивні причини відсутності депутатів на засіданнях комітетів у форматі відеоконференцій справді складно. Під час карантину показники присутності на засіданнях мали б бути близькими до 100%", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

За його словами, це засвідчує ставлення частини політиків до виконання своїх депутатських обов’язків і роботи в комітетах.

Як повідомлялося, 30 березня Верховна Рада внесла зміни до Закону «Про комітети Верховної Ради України», дозволивши під час карантину проводити засідання комітетів у форматі відеоконференцій.