Фінансування партій: яка з політсил отримала найбільше за квартал

Національне агентство з питань запобігання корупції перерахувало понад 70 млн грн політичним партіям за ІІ квартал 2020 року.

Про це інформує пресслужба агентства.

"30 квітня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) забезпечило перерахування політичним партіям коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Державне фінансування у ІІ кварталі 2020 року отримали п’ять парламентських партій: "Європейська Солідарність" – 6,6 млн грн; "Голос" – 4,74 млн грн; "Слуга народу" – 35,14 млн грн; "Опозиційна платформа – За життя" – 10,63 млн грн; "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 6,67 млн грн.

Окрім цього, політичним партіям "Голос" та "Європейська Солідарність" перераховано по 3,54 млн грн за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу.

Загальна сума перерахованих коштів становить 70,87 млн грн.