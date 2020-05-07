«Банківський» законопроєкт і ще 25 питань: у Раді збирають підписи за позачергове засідання

У Верховній Раді триває збір підписів народних депутатів щодо проведення позачергового пленарного засідання 13 травня, на розгляд якого планують винести 26 питань.

Про це повідомила заступниця голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук у Facebook.

«Готуємося до наступного позачергового засідання Верховної Ради. Воно має відбутися у середу, 13 травня. Збір підписів вже розпочато і сьогодні впевнена, що буде 150 підписів», – зазначила депутат.

За її словами, засідання буде насиченим, а на порядок денний може буде винесено 26 питань, запропонованих різними комітетами. Передусім, підкреслила Кравчук, Рада планує розглянути в другому читанні законопроєкт №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

«Після того, як Верховна Рада ухвалила рішення про розгляд документа за скороченою процедурою, депутати мали можливість подати правки, на яких наполягають. В цю п’ятницю профільний комітет сформує фінальну таблицю, яка буде в десятки разів меншою, ніж оригінальна. І ще кілька слів про сам документ. Він удосконалює регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків тощо. І його мета – в першу чергу захист людей, їхніх інтересів та грошей, що були вкладені в банки», - уточнила вона.

Також депутати мають намір розглянути законопроєкт, який передбачає звільнення від оподаткування лікарів, які працюють із хворими на коронавірус.

«Це означає, що винагорода, яку на руки отримують медики, задіяні в боротьбі з інфекцію, додатково зросте за рахунок того, що держава не оподатковуватиме їхні зарплати і премії. Фактично це ще один етап підвищення їхніх доходів», – пояснила Кравчук.

Далі, за її словами, передбачено розгляд законопроєкту № 2166 щодо звільнення ФОПів пенсійного віку від сплати ЄСВ, а також тих підприємців, які працюють у сфері науки, літератури, культури, медицини.

Разом з тим очікується розгляд законопроєкту про оборонні закупівлі, мета якого - підвищити конкуренцію у сфері оборонних закупівель, від якої виграє як державний бюджет, так і боєць на передовій, який отримає найкраще озброєння, техніку, засоби захисту.

Також депутати планують узятися за законопроєкт щодо внесення змін до закону про боротьбу із «поправочним спамом».

«Наступний документ стосується особливої процедури розгляду законопроєктів у другому читанні. Це обіцяні зміни в так званий закон «про поправочний спам» (№1043). Наприклад, він обмежує термін дії цього закону, збільшує нижню межу застосування особливої процедури з 500 до 1000 поправок», – пояснила Кравчук.

Ще один, за її словами, важливий закон, який планується винести на розгляд позачергово засідання, стосується оптимізації мережі та функціонування ЦНАП.

«Він містить одразу декілька революційних положень. Наприклад, люди зможуть отримувати деякі документи зі ЦНАПу поштою. Тобто не потрібно буде приходити туди декілька разів, щоб отримати довідку. Також буде створено Єдиний державний вебпортал електронних послуг, яким можна буде користуватися навіть через смартфон», – зазначила Кравчук.

Окрім того, депутати збираються розглянути законопроєкт №3297, який забороняє банкам стягувати неустойку, штрафи, пеню за прострочення платежів за кредитами у період дії карантину та у 30-денний період після закінчення карантину. При цьому може бути розглянутий іще один документ, який допомагає боротися з наслідками карантину, – це законопроєкт №3322, яким пропонується на період дії карантину запровадити механізм, який дозволить вберегти від банкрутства підприємства, що з об’єктивних причин не можуть зараз виконувати свої зобов’язання перед кредиторами.

«Є в порядку денному і законопроєкт про підтримку креативної індустрії, співавтором якого я також є. Документ, наприклад, пропонує, що заклад культури може зменшити плату за оренду майна, якщо не мав можливість використовувати його через карантин. Або передбачає компенсації за часткове безробіття працівників культурної сфери. Також на порядку денному доповідь голови Національного банку та година запитань до уряду. Будемо ставити запитання прем'єр-міністру, міністрам про те, яким чином Україна долатиме економічну кризу і перезавантажуватиме медичну реформу», – додала Кравчук.

При цьому, за її словами, в переліку питань, що мають бути розглянуті на позачерговій сесії, є постанова про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради, згідно з якою 18 травня парламент має повернутися до повноцінної роботи з нормальним режимом пленарних засідань.

Як повідомлялося, раніше у четвер, 7 травня, голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що наступне позачергове засідання Верховної Ради вирішили провести 13 травня, а не 12-го, як планувалося до цього, і воно може тривати щонайменше 10-12 годин.

За його прогнозами, лише розгляд законопроєкту про банки (№2571-д) займе щонайменше три-чотири години.