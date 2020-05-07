Арахамія каже, що не пропонує скасовувати карантин у Раді з 18 травня

Поновлення роботи Верховної Ради у звичному режимі з 18 травня пов’язане з необхідністю ухвалювати важливі рішення, що не стосуються протидії поширенню епідемії коронавірусної хвороби, а тому не можуть бути винесені на позачергові засідання парламенту

Про це поінформував голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу 7 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я вчора вже побачив у новинах, що, мовляв, Арахамія відмінив карантин, але такого не було. Для чого ми це (поновлення роботи ВР у звичному режимі із 18 травня – ред.) зробимо: це технічне, я думаю, що Верховна Рада буде більш-менш працювати в тому вигляді, як працює зараз. Але чому важливе чергове засідання проти позачергового? Коли ми виносимо нормальні питання, які потрібно вирішувати, наприклад, законопроєкт про управління відходами… Якщо його зараз позачергово поставити, то ми завжди отримаємо критику щодо того, як це пов’язано з коронавірусом. Тому щоб не спекулювати цією позачерговістю, я запропонував вийти в черговий режим, але в такому ж карантинному вигляді», – пояснив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко під час брифінгу заявив, що Верховна Рада поновить роботу у звичному режимі з 18 травня.

Так, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував у парламенті проєкт постанови №3434 «Про організацію роботи Верховної Ради України», яким пропонується визначити, що з 18 травня Рада працює відповідно до календарного плану проведення третьої сесії.