Україна приєдналася до рішення ЄС про продовження санкцій проти Єгипту

Україна приєдналася до рішення Європейського Союзу продовжити санкції проти Єгипту до 2021 року.

Це випливає із заяви високого представника ЄС від імені Євросоюзу щодо приєднання деяких третіх країн до рішення ЄС продовжити обмежувальні заходи проти певних персон та установ з огляду на ситуацію в Єгипті, повідомляється на сайті Європейської ради.

«19 березня 2020 року Рада ЄС ухвалила рішення (CFSP) 2020/418. Це рішення Ради продовжує існуючі обмежувальні заходи до 22 березня 2021 року. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія і Албанія, країна-учасник процесу стабілізації і асоціації та потенційний кандидат Боснія і Герцеговина, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейського економічного простору, а також Україна, Молдова і Грузія приєдналися до цього рішення Ради ЄС. Вони забезпечать відповідність національної політики цьому рішенню Ради ЄС. Європейський Союз взяв до уваги такі зобов’язання та привітав їх», - йдеться у документі.

Як зазначається в офіційному Журналі ЄС, рішення Ради ЄС 2011/172/CFSP щодо обмежувальних санкцій проти певних персон і установ у зв’язку із ситуацією в Єгипті було прийнято 21 березня 2011 року та стосується двох персон – колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака та дружини його сина, яким висунуто обвинувачення у неналежному використанні державних коштів, відповідно до Конвенції ООН щодо боротьби з корупцією.