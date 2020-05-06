Стефанчук планує розробити новий законопроєкт про онлайн-голосування в Раді

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук планує розробити новий законопроєкт, що дасть змогу проводити засідання парламенту в режимі відеоконференцій і запровадити онлайн-голосування.

Про це він повідомив у своєму блозі на сайті політичної партії "Слуга народу".

"Якщо ми швидко вийдемо з епідемії коронавірусу, мій закон №3250 від 20 березня втратить актуальність. Адже він від самого початку планувався як тимчасовий, терміном дії – 60 днів. Утім, я не планую відступати в цьому питанні. Ми розробимо новий закон, який врахує всі основні принципи, що були закладені в моєму законопроєкті, та створить універсальний механізм діяльності парламенту для всіх подібних випадків", – зазначив Стефанчук.

При цьому він підкреслив, що дистанційне обговорення питань стало б виходом у тих ситуаціях, коли законодавчий орган не може зібратися одночасно в одному місці.

"Щоправда, поки серед депутатів точиться внутрішня дискусія, чи підтримувати його. Але вже сам факт появи такого документа робить нас одними з перших у світі", – додав політик.

Водночас Стефанчук наголосив, що за можливості депутати обов’язково збиратимуться в залі засідань Ради, але разом з тим законодавчий орган мусить бути готовим до будь-яких ситуацій і без перебоїв виконувати свої функції.

Окрім того, перший заступник Голови Верховної Ради нагадав, що засідання комітетів на сьогодні проводяться у формі відеоконференцій.

"Така норма введена і в регламент, і в закон про комітети. Механізм працює і до жодних зловживань не призводить. Я впевнений, що цю форму потрібно з комітетського рівня переводити на парламентський. Тішить той факт, що чим більше ми ведемо дискусії, тим більше депутати схиляються до думки, що це справді необхідно. Ми вже "обкатали" відеозв’язок на рівні комітетів – і отримали схвальні відгуки", – зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, у березні Стефанчук зареєстрував у Раді законопроєкт №3250 "Про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради України та засідань комітетів Верховної Ради України в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби". Документ визначав підстави та порядок проведення пленарних засідань парламенту та комітетів у режимі відеоконференції протягом двох місяців. Проте депутати його не ухвалювали. Згідно з інформацією, поданою у картці законопроєкту, він опрацьовується у профільному комітеті.

30 березня Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (№3277), відповідно до якого засідання комітетів можуть проводитися у режимі відеоконференції з можливою одночасною трансляцією на сайті ВР за попередньою згодою більшості кількісного складу комітету.