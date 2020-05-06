“Банківський” законопроєкт 12 травня Рада розгляне першим - Арахамія

Верховна Рада планує під час позачергового пленарного засідання 12 травня розглянути у другому читанні законопроєкт №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Про це повідомив голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу 6 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Там багато законопроєктів, ми зараз викладемо порядок денний: усі комітети надали нам пропозиції і ми їх винесли до зали. Законопроєкт про банки буде першим», – сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше перший заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що Рада планує під час позачергового пленарного засідання 12 травня розглянути близько 25 питань і провести годину запитань до уряду.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

27 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні «банківський» законопроєкт.