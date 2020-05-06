Склад делегації в ТКГ змінили для посилення переговорної позиції України – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що зміни у складі української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях були зроблені для посилення переговорної позиції України.

Таку думку Арахамія висловив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання, для чого робилися зміни у складі української делегації в ТКГ, Арахамія відповів, що для того, щоб посилити переговорну позицію України.

"У першу чергу, для того, щоб більше компетентних людей по різних напрямках. Бо там питання буває затримки просто тому, що немає фахової людини по цьому питанню, і потім воно має якусь таку суттєву затримку. Ми хочемо, щоб не було ніяких затримок, тому що ми хочемо найшвидшим темпом рухатися і доходити до миру", - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 травня оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Українську делегацію в ТКГ і надалі очолюватиме Президент України у 1994-2005 роках Леонід Кучма.

До складу делегації також увійшли віце-прем'єр-міністр– міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань).

Крім того, у складі делегації заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).