Програму діяльності уряду “завернув” іще один комітет Ради

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування просить Комітет з питань економічного розвитку запропонувати Верховній Раді направити на доопрацювання програму діяльності уряду.

Відповідне рішення члени комітету підтримали на засіданні 5 травня, яке відбулося в режимі відеоконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За наслідками загального обговорення запропонувати Комітету з питань економічного розвитку, визначеному головним з опрацювання програми діяльності Кабінету міністрів України, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду направити на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів України з урахуванням зауважень і пропозицій, виловлених при її обговоренні. А також народним депутатам України, які приймали участь в обговоренні, надати письмові пропозиції до 7 травня, до четверга, до 15 години щодо кожного міністерства чи Міністерства розвитку громад і територій", - оголосив проєкт рішення голова комітету Андрій Клочко.

Члени комітету одноголосно підтримали пропозицію.

Під час обговорення програми діяльності уряду, члени комітету заслухали представників різних міністерств.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення направити на доопрацювання програму діяльності уряду.

Раніше голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалі ICTV заявив, що ця програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України" 13 квітня. Програму своєї діяльності Кабмін затвердив на своєму позачерговому засіданні 2 квітня. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Відповідно до тексту програми до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, а також оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

Раніше представник уряду в парламенті Василь Мокан (фракція "Слуга народу") повідомляв, що ВР зможе розглянути питання затвердження програми діяльності УМУ після ухвалення в другому читанні законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".