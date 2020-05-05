Програму діяльності уряду “завернув” іще один комітет Ради

Програму діяльності уряду “завернув” іще один комітет Ради

Укрінформ
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування просить Комітет з питань економічного розвитку запропонувати Верховній Раді направити на доопрацювання програму діяльності уряду.

Відповідне рішення члени комітету підтримали на засіданні 5 травня, яке відбулося в режимі відеоконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За наслідками загального обговорення запропонувати Комітету з питань економічного розвитку, визначеному головним з опрацювання програми діяльності Кабінету міністрів України, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду направити на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів України з урахуванням зауважень і пропозицій, виловлених при її обговоренні. А також народним депутатам України, які приймали участь в обговоренні, надати письмові пропозиції до 7 травня, до четверга, до 15 години щодо кожного міністерства чи Міністерства розвитку громад і територій", - оголосив проєкт рішення голова комітету Андрій Клочко.

Члени комітету одноголосно підтримали пропозицію.

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Під час обговорення програми діяльності уряду, члени комітету заслухали представників різних міністерств.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення направити на доопрацювання програму діяльності уряду.

Раніше голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалі ICTV заявив, що ця програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України" 13 квітня. Програму своєї діяльності Кабмін затвердив на своєму позачерговому засіданні 2 квітня. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

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Відповідно до тексту програми до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, а також оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

Раніше представник уряду в парламенті Василь Мокан (фракція "Слуга народу") повідомляв, що ВР зможе розглянути питання затвердження програми діяльності УМУ після ухвалення в другому читанні законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

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