Арахамія запевняє, що проросійський реванш неможливий

Реванш проросійських сил неможливий, тому що настрої передусім всередині політичної партії «Слуга народу» є проукраїнськими.

Про це заявив голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв’ю журналу НВ.

«Мені взагалі те, що відбувається, не виглядає як реванш. Тому що я знаю внутрішні настрої в партії – реванш неможливий», — заявив він.

За словами голови фракції, ті нардепи з неї, які «найголосніше кричать», не висловлюють позицію фракції.

«Ви орієнтуєтеся на тих небагатьох, які найголосніше кричать. Вони блогери. Всі їх читають і починають вважати, що їхня позиція — це позиція партії чи фракції. Це не так», — стверджує Арахамія.

Він наголосив, що партія налаштована проукраїнськи.

«У мене як раз внутрішньо абсолютно немає ніякого занепокоєння, я розумію, наскільки проукраїнський настрій всередині партії. У нас із Західної України дуже багато людей, вони просто розірвуть людину, яка, так би мовити, подасть якісь ознаки реваншизму», — сказав Арахамія.