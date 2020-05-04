Законопроєкту про звільнення глави НАБУ поки не буде у порядку денному – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що законопроєкти, які передбачають додаткові підстави для звільнення глави Національного антикорупційного бюро не вносилися до порядку денного парламенту, це поки що не планується.

Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" у понеділок, 4 травня, ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, це питання до порядку денного не вносилося і поки що не планується. Як тільки воно з'явиться, я думаю, що парламент його розглядатиме", - сказав Разумков.

Спікер зазначив, що в Раді зареєстровано кілька подібних законопроєктів.

"Там кілька законопроєктів. Вони спрямовані не на Ситника (директор НАБУ Артем Ситник, - ред.), вони спрямовані на приведення інших законів у відповідність з рішеннями, які були ухвалені, наприклад, якщо людина була внесена в реєстр корупційних діянь", - розповів Разумков.

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Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт, що передбачає, зокрема, додаткові підстави для звільнення директора Національного антикорупційного бюро.