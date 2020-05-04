Законопроєкту про звільнення глави НАБУ поки не буде у порядку денному – Разумков
Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" у понеділок, 4 травня, ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, це питання до порядку денного не вносилося і поки що не планується. Як тільки воно з'явиться, я думаю, що парламент його розглядатиме", - сказав Разумков.
Спікер зазначив, що в Раді зареєстровано кілька подібних законопроєктів.
"Там кілька законопроєктів. Вони спрямовані не на Ситника (директор НАБУ Артем Ситник, - ред.), вони спрямовані на приведення інших законів у відповідність з рішеннями, які були ухвалені, наприклад, якщо людина була внесена в реєстр корупційних діянь", - розповів Разумков.
Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт, що передбачає, зокрема, додаткові підстави для звільнення директора Національного антикорупційного бюро.