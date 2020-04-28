"Не раз на рік, як Паска": Кулеба виступає за регулярні контакти глав МЗС "нормандської четвірки"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що контакти глав зовнішньополітичних відомств України, Німеччини, Франції і Росії мають відбуватися регулярно, а операційний зв’язок між ними і Тристоронньою контактною групою повинен бути більш тісним.

Про це дипломат заявив під час онлайн-брифінгу у вівторок, 28 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я б дуже хотів, щоб розмови міністрів закордонних справ у «нормандському форматі» стали регулярними, щоб вони не відбувалися, як Паска раз на рік..., щоб ми мали регулярний контакт і щоб була відновлена зрештою та логіка, яка з самого початку, з 2014 року, закладалася в інституційний механізм припинення російської агресії проти України», - сказав Кулеба.

Він пояснив, що йдеться про те, що існує нормандський формат на рівні лідерів, де ухвалюються найбільш принципові стратегічні рішення, є формат міністрів закордонних справ, які мають регулярно оцінювати динаміку процесу і надавати відповідний імпульс або вносити корективи. Окрім того, є механізм зовнішньополітичних радників, які також перебувають в контакті і напрацьовують певні рішення, і є механізм ТКГ, який безпосередньо займається остаточним узгодженням рішень, пропрацюванням усіх деталей та забезпеченням їх виконання.

У цьому контексті Кулеба зауважив, що регулярно відбуваються засідання ТКГ, доволі регулярними є контакти зовнішньополітичних радників, а контакти між главами МЗС «з якогось моменту стали спорадичними».

«Це неправильно. Ми маємо відновити цілісність цього механізму, щоб усі елементи працювати на максимальну потужність з метою встановлення миру в Україні і припинення окупації наших територій. Я б також хотів, щоб ми вийшли на формат, коли між ТКГ і форматом чотирьох міністрів був встановлений більш тісний операційний зв’язок, щоб ТКГ інформувала за результатами своїх засідань міністрів про те, що відбувається на засіданнях, які рішення досягаються, які не досягаються. Це дозволить міністрам більш оперативна реагувати на динаміку подій і, відповідно, штовхати речі вперед», - зазначив міністр.

Насамкінець він висловив переконання, що відновлення цього цілісного «нормандського» механізму в усіх його складових є важливим елементом досягнення миру в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня відбудеться відеоконференція глав МЗС України, Німеччини, Франції і Росії.