На посаду керівника податкової вже подали 43 заявки – Немчінов

Від кандидатів на посаду керівника Державної податкової служби, призначення якого відбудеться за спрощеною процедурою, вже надійшло 43 заявки.

Про це у вечірньому ефірі телеканалу ICTV повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає кореспондент Укрінформу.

«За цих два дні на посаду керівника податкової вже є 43 заявки», - зазначив Немчінов.

За його словами, Кабінет міністрів призначить нових голів податкової та митної служб за спрощеною процедурою, а після закінчення карантину проведе конкурсний відбір.

«Неможливо призначити (керівників – ред.) за один день, хоч як би міністр цього хотів. Ще буде співбесіда, ще буде, як я вже сказав, передкваліфікація, тобто має відповідати наявності сертифікатів - з іноземної мови, досвіду тощо. А після цього, якщо людина буде не системна, буде ще спецперевірка. Ну неможливо все це зробити в один день на посаду державної служби категорії А», - наголосив Немчінов, відкидаючи звинувачення у тому, що КМУ поспішає, аби призначити «потрібних» людей.

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Як повідомлялося, уряд на позачерговому засіданні 24 квітня звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Державної митної служби Максима Нефьодова. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що вони втратили довіру людей і мусили піти з посад.