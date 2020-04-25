Нефьодов - про заяви Уманського: Мені особисто нема чого соромитися

Колишній голова Митної служби Максим Нефьодов не обговорював із представниками Офісу Президента заяв ексміністра фінансів Ігоря Уманського щодо можливих корупційних оборудок, до яких, нібито, причетні посадові особи Податкової та Митної служб України.

Про це він повідомив у бліцінтерв'ю виданню LIGA.net.

«Ні, (не обговорював заяв Уманського з Офісом Президента, – ред.). Більш того, я навіть з самим Уманським не обговорював жодних таких фактів про роботу митниці. Тому мені важко коментувати це без посмішки, чесно кажучи. Але очевидно якісь дані в нього є. Нехай з цим розбираються правоохоронні органи. Мені особисто точно нема чого приховувати чи соромитися», – зазначив Нефьодов.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні голова митної служби Максим Нефьодов повідомив, що його звільнено з посади.

Згодом Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками засідання Кабінету міністрів поінформував, що уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. При цьому прем’єр додав, що найближчим часом планують призначити нових ефективних керівників у ці відомства.

Окрім того, Верховна Рада під час позачергового засідання 24 квітня ухвалила постанову №3358 «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України».

Приводом для створення цієї ТСК стала оприлюднена у ЗМІ інформація колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського щодо корупційних дій посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби, які призвели до недоотримання доходів Держбюджету в особливо великих розмірах. Згідно з оприлюдненою інформацією, корупційні оборудки, які здійснюються посадовими особами податкової та митної служби, позбавляють бюджет доходів у 120 млрд грн на рік.