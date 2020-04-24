Створення ТСК щодо заяв Уманського ініціював Президент – Єрмак

Питання про створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії щодо перевірки інформації ексміністра фінансів Ігоря Уманського про корупцію запропонував внести до порядку денного позачергової сесії Президент.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Facebook.

"Верховна Рада щойно створила Тимчасову слідчу комісію для перевірки інформації колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського щодо масштабної корупції у податковому та митному відомствах... Це питання до порядку денного позачергової сесії запропонував внести Президент", - зазначив він.

За словами Єрмака, до складу ТСК увійшли представники усіх парламентських фракцій та груп.

На думку очільника ОП, створенням ТСК відроджується публічний парламентський контроль виконавчої влади в його фундаментальному значенні.

"Ця функція парламентів усіх країн світу є такою ж важливою, як і законотворча. І багато років це завдання Верховна Рада виконувала дуже слабо. Саме для цього минулого року було ухвалено нові зміни до закону про Тимчасові слідчі комісії. По суті, модно сказати, що мав місце перезапуск цього надважливого закону. Показово, що за нього проголосувала конституційна більшість - 337 голосів. Тепер потрібно перевірити якість закону на практиці", - підкреслив керівник ОП.

Він наголосив, що рішення про створення цієї ТСК демонструє співпрацю владної фракції із іншими фракціями та групами у ВР, що "владі та опозиції однаково важливо винищувати корупцію".

Єрмак пояснив, шо тепер актуальну інформацію буде збирати, з одного боку, міжвідомча група з представників правоохоронних органів, а узагальнювати та напрацьовувати пакет пропозицій буде група аналітиків.

З іншого боку, зазначив він, парламентська ТСК буде паралельно збирати та оцінювати матеріали з цього питання та робити належні висновки.

"У будь-якому разі, головне завдання для всіх нас - прибрати корупційні впливи в двох ключових фінансових інституціях - митниці та податковій", - наголосив Єрмак.

Як повідомлялося, Верховна Рада у п'ятницю ухвалила постанову №3358 «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України». Йдеться про оприлюднену у ЗМІ інформацію колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського щодо корупційних дій посадових осіб органів державної влади, зокрема Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби, які нібито призвели до недоотримання доходів державного бюджету України у розмірі 120 млрд грн на рік.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував ексміністру фінансів Ігорю Уманському стати його радником і у цьому статусі зайнятися викорененням корупційних схем на митниці. Для координації цієї роботи планується створити міжвідомчу групу, до якої увійдуть представники різних правоохоронних структур.