Кабмін опублікував розпорядження щодо звільнення Нефьодова та Верланова

Кабінет Міністрів опублікував постанови про звільнення голови Державної митної служби Максима Нефьодова та голови Державної податкової служби Сергія Верланова.

Відповідні документи опубліковані на Урядовому порталі.

Зокрема, згідно з розпорядженням №447-р від 24 квітня, Нефьодова звільнено з посади Голови Державної митної служби України відповідно до частини першої статті 871 Закону України “Про державну службу”. Іншим розпорядженням № 452-р з аналогічним обґрунтуванням, звільнено з посади Верланова.

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Також опубліковане розпорядження Кабміну № 451-р про призначення виконувачем обов'язків голови Митної служби керівника одного з департаментів ДМС Ігоря Муратова та розпорядження № 454-р про покладення виконання обов’язків голови Податкової на Михайла Тітарчука, заступника голови ДПС.

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Крім того, на Урядовому порталі опубліковані розпорядження про звільнення заступників голови Державної митної служби України Роберта Зелді, Сергія Петухова, Дениса Шендрика; заступника голови Державної податкової служби України Дмитра Венцковського.

Як повідомлялося раніше, Уряд на позачерговому засіданні 24 квітня звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.

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Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що звільнені сьогодні з посад голова Державної податкової служби Сергій Верланов та голова Митної служби Максим Нефьодов втратили довіру людей і мали піти.