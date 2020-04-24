Уряд звільнив Буграка з посади голови Офісу фінконтролю

Уряд звільнив Ігоря Буграка з посади голови Офісу фінансового контролю.

Відповідна постанова прийнята у п'ятницю на позачерговому засіданні Кабміну та оприлюднена на Урядовому порталі.

"Звільнити Буграка Ігоря Михайловича з посади голови Офісу фінансового контролю відповідно до частини першої статті 871 Закону України "Про державну службу", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, уряд реорганізував Державну аудиторську службу та створив на її базі Офіс фінансового контролю — центральний орган виконавчої влади у формі інспекції, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра фінансів України та який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.

Нагадаємо: Буграк 24 січня 2020 року був призначений головою Державної аудиторської служби України, яку потім перейменували в Офіс фінконтролю. До цього він обіймав посаду директора департаменту гармонізації внутрішнього фінансового контролю Мінфіну.