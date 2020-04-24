Немчінов запевнив посла ЄС, що зміни в законах не вплинуть на призначення держслужбовців

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов запевнив посла Євросоюзу в Україні Матті Маасікаса, що зміни в порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину не вплинуть на прозорість цієї процедури.

Про це йшлося під час телефонної розмови міністра з дипломатом, повідомляє пресслужба уряду.

Зазначається, що розмова відбулася за ініціативи посла ЄС, який поцікавився імплементацією постанови Кабміну № 290 від 22 квітня "Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Основні питання, озвучені під час розмови, стосувалися того, що карантин та інші форми дистанціювання під час конкурсів на держслужбу затянуться, контрактники можуть набути масового характеру, а конкурси все частіше не матимуть переможців.

"Міністр запевнив, що контракти будуть виключно строковими, не надаватимуть переваги в конкурсі та триватимуть не довше 4 місяців після завершення карантину. Національне агентство України з питань державної служби розробить механізм конкурсу, що діятиме навіть у випадках карантину (дистанційні конкурси), а також буде постійно моніторити стан щодо добору і статистику", - проінформували в уряді.

Також повідомляється, що новий порядок передбачає право доступу громадян до державної служби шляхом подання документів (резюме) і співбесіду на основі їх знань і досягнень.

Крім того, він визначає винятковість випадків оголошення добору під відповідальність керівників державних органів, які прийняли ці рішення.

У порядку визначено обов'язковість перевірки вимог до кандидатів, передбачених статтями 19, 20 Закону України "Про державну службу" (відповідна освіта і досвід, у тому числі володіння однією з офіційних мов Ради Європи для категорії "А").

У Кабміні додали, що вказаний порядок забезпечує публічність рішень про добір та оприлюднення переможців через Єдиний портал вакансій.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня.

22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 11 травня 2020 року.