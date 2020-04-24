"Євросолідарніть" просить провести відкриту погоджувальну раду

Представники "Європейської солідарності" звертаються до лідерів парламентських фракцій з проханням наступного тижня провести відкрите засідання погоджувальної ради і включити до розгляду законопроєкти, спрямовані на захист медиків і підтримку бізнесу, та "банківський" законопроєкт.

Про це написала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook.

""Європейська солідарність" публічно звертається до лідерів всіх парламентських фракцій: негайно наступного тижня провести відкриту погоджувальну раду, сформувати порядок денний роботи парламенту, включити до розгляду закони, які направлені на захист українських медиків, підтримку бізнесу, банківський закон", - написала Геращенко.

Вона також зазначила, що керівництво ВР і монобільшість "самоусунулися від формування порядку денного парламенту".

Як повідомлялося, Верховна Рада 24 квітня провела позачергове засідання, на якому утворила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету, ухвалила Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів».

Парламентарії прийняли за основу проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії» (№2372), передбачивши скорочення термінів подання альтернативних законопроєктів.

Крім того, депутати розглянули у повторному першому читанні і прийняли за основу законопроєкт «Про внутрішній водний транспорт» (№1182-1-д).

Верховна Рада також підтримала скорочення на половину строків підготовки законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі)» (№3364).