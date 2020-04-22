У "Євросолідарності" прокоментували можливе призначення Саакашвілі

Фракція партії «Європейська солідарність» не підтримуватиме призначення експрезидента Грузії і колишнього голови Одеської облдержадміністрації Михеіла Саакашвілі на посаду віцепрем’єр-міністра з реформ.

Про це співголова фракції Ірина Геращенко сказала в коментарі Укрінформу, відповідаючи на запитання, чи підтримає «Євросолідарність» кандидатуру Саакашвілі у разі винесення цього питання на розгляд Верховної Ради.

«Ми - опозиція, не голосували і не голосуємо за кадрові рішення влади. Кадри – це відповідальність влади. Такою є позиція фракції», – заявила Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня народний депутат Олександр Качура (фракція партії "Слуга народу") поінформував, що Саакашвілі розглядається кандидатом на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

За його словами, зустріч фракції "Слуга народу" з кандидатом має відбутися перед позачерговим пленарним засіданням ВР, яке заплановане на 24 квітня.

Сам Саакашвілі підтвердив, що Президент Володимир Зеленський запропонував йому стати віцепрем'єром з реформ і що він вже спілкувався з Прем'єр-міністром з цього приводу.