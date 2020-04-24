Разумков підписав закон проти

Разумков підписав закон проти "поправкового спаму"

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".

Про це свідчать дані з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

У графі "Дати та стан проходження" вказано, що 24 квітня закон повернуто з підписом Голови Верховної Ради і направлено на підпис Президенту.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 16 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні Закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (№1043).

Ним передбачається, що у випадку, коли до законопроєкту вноситься більше поправок, ніж у ньому є пунктів, але не менше 500 поправок, він може розглядатися за спеціальною процедурою. Ініціювати її може не менше 150-ти депутатів, які звертаються з таким клопотанням до Голови ВР. А рішення про розгляд за спеціальною процедурою може прийняти лише парламент 226 голосами. Спеціальна процедура означає, що кожна фракція та група може наполягати на розгляді п’яти поправок, а депутат – на розгляді однієї неврахованої комітетом поправки.

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Відразу після ухвалення закону народні депутати Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк (обоє з фракції "Слуга народу"), Антон Поляков (позафракційний), Ірина Констанкевич і Тарас Батенко (обоє з групи "За майбутнє") 16 квітня зареєструвати у Верховній Раді чотири проєкти постанов щодо скасування рішення парламенту про ухвалення закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".

На позачерговому засіданні 24 квітня Верховна Рада відхилила всі чотири проєкти постанов щодо скасування рішення парламенту про ухвалення закону щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури.

Відповідно до Регламенту, Голова ВР не міг підписати закон без розгляду цих проєктів постанов.

Фото: ВР

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