Разумков підписав закон проти "поправкового спаму"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".

Про це свідчать дані з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

У графі "Дати та стан проходження" вказано, що 24 квітня закон повернуто з підписом Голови Верховної Ради і направлено на підпис Президенту.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 16 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні Закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (№1043).

Ним передбачається, що у випадку, коли до законопроєкту вноситься більше поправок, ніж у ньому є пунктів, але не менше 500 поправок, він може розглядатися за спеціальною процедурою. Ініціювати її може не менше 150-ти депутатів, які звертаються з таким клопотанням до Голови ВР. А рішення про розгляд за спеціальною процедурою може прийняти лише парламент 226 голосами. Спеціальна процедура означає, що кожна фракція та група може наполягати на розгляді п’яти поправок, а депутат – на розгляді однієї неврахованої комітетом поправки.

Відразу після ухвалення закону народні депутати Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк (обоє з фракції "Слуга народу"), Антон Поляков (позафракційний), Ірина Констанкевич і Тарас Батенко (обоє з групи "За майбутнє") 16 квітня зареєструвати у Верховній Раді чотири проєкти постанов щодо скасування рішення парламенту про ухвалення закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".

На позачерговому засіданні 24 квітня Верховна Рада відхилила всі чотири проєкти постанов щодо скасування рішення парламенту про ухвалення закону щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури.

Відповідно до Регламенту, Голова ВР не міг підписати закон без розгляду цих проєктів постанов.

Фото: ВР