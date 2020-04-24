Рада розблокувала закон проти “поправкового спаму”

Верховна Рада відхилила всі чотири проєкти постанов щодо скасування рішення парламенту про ухвалення закону стосовно спрощення розгляду законопроєктів у другому читанні.

Жоден із чотирьох проєктів постанов не підтримало більш як 61 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Тепер Голова ВР може підписати закон «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури» та передати його на підпис Президенту України.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 16 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури» (№1043). Ним передбачається, що у випадку, коли до законопроекту вноситься більше поправок, ніж у ньому є пунктів, але не менше 500 поправок, він може розглядатися за спеціальною процедурою. Ініціювати її може не менше 150-ти депутатів, які звертаються з таким клопотанням до Голови ВР. А рішення про розгляд за спеціальною процедурою може прийняти лише парламент 226 голосами. Спеціальна процедура означає, що кожна фракція та група може наполягати на розгляді п’яти поправок, а депутат – на розгляді однієї неврахованої комітетом поправки.

Відразу після ухвалення закону №1043 народні депутати Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк (обоє з фракції «Слуга народу»), Антон Поляков (позафракційний), Ірина Констанкевич і Тарас Батенко (обоє з групи «За майбутнє») 16 квітня зареєструвати у Верховній Раді чотири проєкти постанов щодо скасування рішення парламенту про ухвалення закону «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури».

Відповідно до Регламенту, без розгляду проектів постанов щодо скасування рішень щодо ухвалення законів Голова ВР не може підписати відповідні закони та передати їх на підпис Президентові.