Депутат сказав, коли комітет ВР візьметься за "банківський" законопроєкт

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики почне розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) у вівторок, 21 квітня.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Facebook.

"Вже офіційно: 21 квітня, у вівторок, відбудеться засідання нашого Комітету з єдиним питанням порядку денного - ЗАКОН ПРО БАНКИ", - написав Железняк.

Депутат також оприлюднив скріншот порядку денного засідання комітету. Воно розпочнеться о 10:00 і проходитиме в режимі відеоконференції.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова – ухвалення закону про ринок землі.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.