Нормандський формат: у Берліні сказали, чого очікують від онлайн-зустрічі

Офіційний Берлін сподівається, що відеоконференція міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" наступного тижня надасть імпульс імплементації рішень саміту Четвірки у Парижі в грудні 2019 року.

Про це заявив представник МЗС ФРН Крістофер Бургер 24 квітня на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наше очікування полягає в тому, що ми хочемо за допомогою цієї нової зустрічі у формі відеоконференції надати імпульс і просунутися у виконанні рішень (Парижа)", - сказав Бургер.

Він зазначив, що глава МЗС Гайко Маас заявив, що на даний момент можна констатувати: важливі чистини домовленостей паризького саміту не були втіленні в життя.

Представниця федерального уряду Німеччини Ульріке Деммер зі свого боку додала, що міністри закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії перебувають у контакті, паралельно працює над цією темою на експертному рівні уряд, зокрема, з французькими колегами. Тема контактів – обговорення кроків з окремих важливих питань щодо виконання рішень паризького 2019 року саміту, насамперед, щодо встановлення справжнього режиму припинення вогню та створення нових зон розведення.

Демер зауважила, що пандемія ставить великий виклик також щодо питань організації зустрічей у "нормандському форматі". Канцлер Меркель і президент Путін домовилися обмінятися думками під час свого останнього спілкування, сказала речниця уряду.

"Що стосується наступної зустрічі у "нормандському формат" (на вищому рівні), не можу нічого сказати", - заявила Деммер.

Як повідомлялося, відеоконференцію 22 квітня анонсував глава німецького МЗС Гайко Маас. При цьому в Берліні не називають її дату. Водночас в МЗС України повідомили, що така конференція попередньо запланована на 30 квітня.