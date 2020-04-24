Нормандський формат: у Берліні сказали, чого очікують від онлайн-зустрічі

Нормандський формат: у Берліні сказали, чого очікують від онлайн-зустрічі

Укрінформ
Офіційний Берлін сподівається, що відеоконференція міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" наступного тижня надасть імпульс імплементації рішень саміту Четвірки у Парижі в грудні 2019 року.

Про це заявив представник МЗС ФРН Крістофер Бургер 24 квітня на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наше очікування полягає в тому, що ми хочемо за допомогою цієї нової зустрічі у формі відеоконференції надати імпульс і просунутися у виконанні рішень (Парижа)", - сказав Бургер.

Він зазначив, що глава МЗС Гайко Маас заявив, що на даний момент можна констатувати: важливі чистини домовленостей паризького саміту не були втіленні в життя.

Представниця федерального уряду Німеччини Ульріке Деммер зі свого боку додала, що міністри закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії перебувають у контакті, паралельно працює над цією темою на експертному рівні уряд, зокрема, з французькими колегами. Тема контактів – обговорення кроків з окремих важливих питань щодо виконання рішень паризького 2019 року саміту, насамперед, щодо встановлення справжнього режиму припинення вогню та створення нових зон розведення.

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Демер зауважила, що пандемія ставить великий виклик також щодо питань організації зустрічей у "нормандському форматі". Канцлер Меркель і президент Путін домовилися обмінятися думками під час свого останнього спілкування, сказала речниця уряду.

"Що стосується наступної зустрічі у "нормандському формат" (на вищому рівні), не можу нічого сказати", - заявила Деммер.

Як повідомлялося, відеоконференцію 22 квітня анонсував глава німецького МЗС Гайко Маас. При цьому в Берліні не називають її дату. Водночас в МЗС України повідомили, що така конференція попередньо запланована на 30 квітня.

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