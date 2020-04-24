Рада відмовилася забирати в уряду право визначати адмінцентри тергромад

Верховна Рада відхилила проєкт постанови щодо скасування рішення парламенту про ухвалення закону, яким Кабінету міністрів тимчасово надається право визначати адміністративні центри територіальних громад.

За проголосували лише 43 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Тепер Голова ВР може підписати закон «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури» та передати його на підпис Президенту України.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад» (№2653), яким тимчасово надала Кабміну право визначати адмінцентри тергромад. Того ж дня позафракційний народний депутат Антон Поляков зареєстрував проєкт постанови №2653-П, яким заблокував підписання закону.

Відповідно до Регламенту, без розгляду проектів постанов щодо скасування рішень щодо ухвалення законів Голова ВР не може підписати відповідні закони про ринок землі та передати їх на підпис Президентові.