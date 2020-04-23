Уряд призначив заступників міністрів у Мінфін та Мінветеранів

Кабінет міністрів призначив Олександра Порхуна першим заступником міністра у справах ветеранів, Юрія Драганчука - заступником міністра фінансів.

Відповідні документи опубліковані на Урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням № 432-р Порхуна призначено першим заступником міністра у справах ветеранів, а розпорядженням № 433-р Драганчука - заступником міністра фінансів.

Крім того, розпорядженням № 434-р Микиту Лагуніна призначено заступником голови Державного агентства інфраструктурних проєктів України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на шість місяців.

Як повідомлялося, Олександр Порхун - колишній командир 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ. Воював на Донбасі та в 2015 році отримав звання Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Юрій Драганчук раніше був радником міністрів фінансів.