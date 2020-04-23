Депутат Гончаренко позивається до Кабміну через закриття метро

Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко подав в Окружний адміністративний суд Києва позов до Кабінету міністрів через рішення про закриття метро.

Про це Гончаренко повідомив у Telegram і оприлюднив скріншоти позовної заяви.

"Подав позов до Окружного адміністративного суду на рішення Кабінету міністрів України про закриття метро. Я вважаю цей крок абсолютно незаконним та навіть злочинним проти українців", - написав Гончаренко.

Депутат зазначив, що "тисячі людей, які забезпечують життєдіяльність мільйонних міст, серед яких медичний персонал, вже понад місяць не можуть дістатися на роботу до лікарень".

"Так не може тривати далі. Тож я вимагаю, аби людям, яким треба діставатися на роботу, зокрема медикам, що зараз на передовій боротьби з хворобою, відкрили можливість користуватися транспортом", - сказав Гончаренко.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. В рамках обмежувальних заходів, було закрито, зокрема, заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.