Зеленський упевнений, що за свою каденцію закінчить війну на Донбасі

Президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що впродовж своєї каденції зможе покласти край війні на Донбасі.

Про це він заявив у фільмі "Рік президента Зеленського", прем'єрний показ якого відбувся на телеканалі "Україна 24".

"Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо не буде працювати Мінський процес, то ми змінюватимемо тактику. Ми до цього готові - рік ще не пройшов", - наголосив глава держави.

Він запевнив, що "ми дійсно тиснемо на всіх - і на росіян, і на європейців".

Водночас Зеленський нагадав, що раніше зустрічі Тристоронньої контактної групи відбувалися без певної періодичності, тепер же відеозустрічі мінської групи проводяться щотижня.

"Часткові перемоги, напевно, є, але будемо чекати на повний результат, коли, дійсно, ми повернемо наші території в Україну. Ще треба часу, трішечки треба часу", - додав Президент.

Фото: twitter.com/APUkraine