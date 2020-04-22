Відеоконференція у "нормандському форматі" відбудеться наступного тижня – Маас

Відеоконференція міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" планується на наступний тиждень.

Про це заявив 22 квітня глава німецького МЗС Гайко Маас, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми домовилися, і дуже тішимося з цього, що відбудеться відеконференція в нормандському форматі на рівні міністрів, вона відбудеться наступного тижня", - заявив Маас.

За його словами, про це було домовлено під час розмов керівників дипломатичних відомств Німеччини, Франції, України та Росії у телефонному режимі.

Маас зазначив, що останніми днями говорив з трьома своїми колегами, і всі міністри констатували, що важливі пункти рішень, ухвалених на грудневому саміті нормандської четвірки у Парижі, ще не втілені в життя. Утім, розпочався обмін утримуваними особами.

Усі міністри погодилися, що наразі дуже важливим є виконання домовленостей, надання їм нового імпульсу, додав глава МЗС ФРН.