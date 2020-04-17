Німеччина попри пандемію уважно стежить за ситуацією в Україні - посол

Німеччина попри пандемію коронавірусу продовжує підтримувати Україну і уважно стежити за розвитком подій на Донбасі.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби і розрухи?", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми не припиняємо займатися Україною. Мої колеги у Берліні майже кожного тижня, іноді двічі розмовляють телефоном з колегами з України. Наш міністр нещодавно провів телефонну розмову з вашим міністром закордонних справ. Щотижня є розмови між радниками щодо Мінського (процесу), нормандського формату Мінського процесу. Тобто ми й далі дуже інтенсивно спостерігаємо, що тут відбувається, особливо на Донбасі», - сказала Фельдгузен.

У цьому контексті вона також нагадала, що Німеччина вже декілька разів закликала Росію вплинути на сепаратистів, щоб вони дали змогу вільно пересуватися спостерігачам СММ ОБСЄ.

«Тобто ми через кризу пандемії не забуваємо про ті виклики, які стояли і стоять перед Україною», - запевнила дипломат.

Вона звернула увагу й на те, що до пандемії макроекономічні показники в Україні були непоганими, і це вселяло надії в німецьких інвесторів.

«Як на мене, тут є криза довіри, і це найгірше. В Німеччині зараз довіра до уряду більша, ніж до кризи. Там у нас були теж популістичні такі розвитки, але зараз підтримка уряду дуже висока. Я хочу побажати Україні, щоб вона теж об’єдналася під час кризи і разом рухалася вперед», - резюмувала посол ФРН.