Комітет Ради розглянув першу тисячу "банківських" поправок
Про це журналістів поінформував перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос"), повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Комітет почався о 10 ранку, присутній міністр юстиції. Розгляд іде по абзацах, яких трішки більше 70. Зараз розглянули 4 абзаци, це орієнтовно 1000 правок. Всього 235 врахованих правок, у тому числі усі правки від "Голосу" – 10, а також від "ЄС" та "Батьківщини", - зазначив депутат.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 21 квітня, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розпочав розгляд до другого читання законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).
Засідання відбувається у режимі відеоконференції.
Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 квітня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.
Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.
За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.