Комітет Ради розглянув першу тисячу "банківських" поправок

Комітет Верховної Ради вже пройшов близько тисячі поправок до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Про це журналістів поінформував перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос"), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Комітет почався о 10 ранку, присутній міністр юстиції. Розгляд іде по абзацах, яких трішки більше 70. Зараз розглянули 4 абзаци, це орієнтовно 1000 правок. Всього 235 врахованих правок, у тому числі усі правки від "Голосу" – 10, а також від "ЄС" та "Батьківщини", - зазначив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 21 квітня, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розпочав розгляд до другого читання законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Засідання відбувається у режимі відеоконференції.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 квітня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.