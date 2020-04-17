Зі зміненим регламентом ВР може розглянути "банківський" законопроєкт за 2-3 дні – Стефанчук

У разі застосування особливої процедури врахування поправок, передбаченої ухваленим 16 квітня законом щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури, розгляд законопроєкту про банки може зайняти 2-3 дні роботи Ради.

Таку думку висловив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час прямого ефіру громадянської мережі ОПОРА у Facebook.

"Коли ми говоримо про новопризначену формулу проходження (передбачену законом «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури» (№1043) - ред.), то вона передбачає те, що у разі такого поправочного спаму 150 депутатів повинні ініціювати спеціальну процедуру. Після цього в залі за цю процедуру має проголосувати 226 осіб. Після цього цей законопроєкт передається знову для парламентських фракцій і груп. Вони з усієї кількості зможуть залишити тільки певну кількість поправок, які не враховані комітетом, і після цього ця кількість виноситься на загальний розгляд. Тобто, фактично із 16 тисяч ми отримуємо десь близько 700-800 поправок. А це фактично 2-3 дні роботи Верховної Ради, що є абсолютно нормальним і ми спокійно пройдемо це в такому форматі", - зазначив перший віцеспікер.

Стефанчук також поінформував, що загалом існує 3-4 варіанти розгляду "банківського" законопроєкту. Так, можливий розгляд документа згідно 119 і 45 статей регламенту – коли поправки групуються і прийняття однієї призводить до відхилення інших. А також можливе застосування процедури ad hoc.

"Яка процедура буде обрана – буде вирішено після того, як ми побачимо таблицю, яку підготує комітет", - сказав Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (№1043).

Того ж дня народні депутати Олександр Дубінський (фракція "Слуга народу"), Антон Поляков (позафракційний), Ірина Констанкевич і Тарас Батенко (члени депгрупи "За майбутнє") зареєструвати у Верховній Раді проєкти постанов щодо скасування рішення парламенту про ухвалення цього закону про внесення змін до регламенту ВР.

Відповідно до регламенту, без розгляду цих документів Голова ВР не може підписати закон щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури про та передати його на підпис Президентові.

Очікується, що закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" дозволить депутатам швидше ухвалити в другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д), до якого внесено понад 16 тисяч поправок і який є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною фінансової допомоги.