Наступна позачергова Рада може зібратися у п’ятницю – депутат «Слуги народу»

Наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради може відбутися у п’ятницю, 24 квітня.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Завтра (22 квітня – ред.) засідання точно не буде. Розглядаємо четвер або п‘ятницю, найбільш імовірно - у п’ятницю», - сказала Кравчук.

Водночас на запитання, чи планується на цьому позачерговому засіданні розгляд у другому читанні законопроєкту №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності», депутат відповіла: «Цього тижня – ні. Потрібно відхилити постанови про скасування законопроєкту зі змінами до регламенту».

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати Олександр Дубінський («Слуга народу»), Антон Поляков (позафракційний), Ірина Констанкевич і Тарас Батенко (обоє з групи «За майбутнє») 16 квітня зареєструвати у Верховній Раді проєкти постанов щодо скасування рішення парламенту про ухвалення закону «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури».

Без розгляду цих документів Голова ВР не може підписати закон та передати його на підпис Президентові.

Парламент на позачерговому засіданні 16 квітня ухвалив закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (№1043). Цими змінами спрощено розгляд законопроєктів, до яких подали більш ніж 1000 правок.

Відповідні зміни до регламенту були ініційовані після того, як ряд депутатів внесли 16 тис. поправок у законопроєкт про гарантії неповернення банків колишнім власникам.