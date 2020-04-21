Комітет Ради взявся за "банківський" законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики почав підготовку до розгляду в другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Засідання проходить у режимі відеоконференції, трансляція ведеться на Youtube-каналі комітету.

"У порядку денному засідання у нас один законопроєкт - наш багатостраждальний №2571-д", - сказав голова комітету, член фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 квітня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Водночас за час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

Однак парламент 16 квітня ухвалив зміни до закону про регламент для протидії зловживанням народними депутатами своїми правами в ході законодавчої процедури. Цими змінами спрощено розгляд законопроєктів, до яких подали більш ніж 1000 правок.