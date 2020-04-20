Генпрокуратура РФ заблокувала сайт Мінреінтеграції України

Сьогодні, 20 квітня, стало відомо, що Роскомнагляд на вимогу Генпрокуратури РФ заблокував сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляється на сайті Міністерства.

"Наразі невідомо, чи заблоковано сайт Мінреінтеграції тільки на території Росії, чи й на тимчасово окупованих Росією територіях України. Проте відомо, що причину блокування сайту російська влада обрала доволі дивну, а саме - претензії викликала новина про приховування хворих COVID-19 в Криму і на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Росію стурбували дані з тимчасово окупованих нею українських територій про дефіцит тестів, про те, що перевірки там проходять тільки «чиновники» російських окупаційних адміністрацій і військові, про те, що пацієнтам з відповідними симптомами там ставлять діагноз ГРВІ, а з лікарів беруть зобов'язання про нерозголошення реальної ситуації.

Посилаються російські посадовці на те, що їхні окупаційні адміністрації звітували про відсутність хворих і великий запас тестів. При цьому, Роскомнагляд і Генпрокуратура РФ продовжують ігнорувати інформацію про летальні випадки в ОРДЛО та інформацію від представників окупаційної російської адміністрації в українському Криму про те, що російське Міноборони планує хворих на коронавірус військових розміщувати у Севастополі, для чого вже розпочалась підготовка госпітального судна "Єнісей", яке росіяни використовують як поліклініку для медоглядів і невеликий безкоштовний військовий готель для командування.

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«Впевнені, що приховування російською окупаційною «владою» в Донецькій і Луганській областях та в Криму реальних даних про захворюваність на коронавірус це лише привід для блокування сайту нашого міністерства. Головними чинниками таких дій є абсолютно конкретна позиція щодо незаконних дій країни-агресора на українських територіях, нехтування нормами міжнародного права, позиція щодо переслідування корінного народу Криму і про плани з вилучення землі, про відмову РФ виконувати свої зобов‘язання щодо виведення їхніх військ з території українських Донецької і Луганської областей тощо. Більш того, РФ, яка наполягає на тому, що не має відношення до війни на території України та всіляко відмежовується від реального впливу на свої окупаційні адміністрації і на ситуацію на тимчасово окупованих територіях, такими діями вкотре підтверджує зворотнє», - наголосили в Мінреінтеграції.

Пресслужба зазначає, що ситуація із сайтом Мінреінтеграції - це перший випадок блокування Генпрокураторою РФ державного сайту іншої країни.