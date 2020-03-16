Російський суд визнав законним штраф в чотири мільйони для Twitter

Таганський суд Москви визнав законним штраф в чотири мільйони рублів для Twitter за те, що соцмережа зберігає дані російських користувачів за кордоном.

Про це повідомляє Rambler News Service (RNS).

«Постанову мирового судді... залишити без зміни, апеляційну скаргу - без задоволення», - постановила суддя Юлія Смоліна.

Уточнюється, що представник Twitter в суді Марія Міхеєнкова на засіданні повідомила, що компанії Twitter повідомлялося про вчинення адміністративного правопорушення виключно електронною поштою, а складу правопорушення, що стосується збору персональних даних, не встановлено.

Як відомо, 13 лютого суд у Москві оштрафував платформи Facebook і Twitter на суму по 4 млн рублів ($ 62,9 тис.) за відмову перенести свої сервери з даними про російських користувачів в Росію. Facebook рішення суду не оскаржував.

Як повідомляв Укрінформ, Роскомнагляд 31 січня порушив адміністративне провадження відносно Facebook і Twitter у зв'язку з тим, що вони не повідомили вчасно про виконання вимог РКН.

У липні 2019 року Роскомнагляд оштрафував компанії Google на 700 тис. рублів за відмову фільтрувати результати пошукових запитів відповідно до реєстру забороненої в РФ інформації.

У 2016 році через відмову виконувати закон соціальну мережу LinkedIn внесли до реєстру порушників закону в Росії. Доступ до сайту в РФ заблокували.