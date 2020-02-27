У Росії заблокували рахунок "доньки" Google

Московська інспекція Федеральної податкової служби РФ призупинила операції по рахунку російського підрозділу Google.

Про це повідомляє агентство новин "Москва" з посиланням на наявне в його розпорядженні рішення відомства.

"Найменування платника податків: ТОВ"Гугл". Діючі рішення про призупинення за вказаним платником податків є", - сказано в документі.

Таким чином, ФПС Росії заблокувала рахунок ТОВ "Гугл", яке належить американській компанії Google LLC і входить у структуру міжнародної корпорації Google.

Зокрема, згідно з матеріалами, розміщеними у базі ФПС "Банкінформ", яка передає банкам інформацію про блокування рахунків різних організацій, рахунок компанії станом на 27 лютого 2020 року заблоковано в АТ КБ "Сітібанк".

У прес-службі Google заявили, що причиною блокування є "технічний момент".

Відповідно до Податкового кодексу РФ, призупинення операцій за рахунком означає призупинення банком всіх видаткових операцій за цим рахунком, воно застосовується для забезпечення виконання рішення про стягнення податку, збору, страхових внесків, пені та штрафів.

Щодо ТОВ "Гугл" з вересня 2019 року діє одне виконавче провадження, в рамках якого компанія має виплатити держмито.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2019 року Роскомнагляд оштрафував компанію Google на 700 тис. рублів за відмову фільтрувати результати пошукових запитів відповідно до реєстру забороненої у РФ інформації.