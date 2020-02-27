Google Translate поповнився п’ятьма мовами

Компанія Google додала ще п’ять мов до списку доступних для перекладу в Google Translate.

Про це повідомляє The Verge з посиланням на компанію.

"Google Translate додав ще п’ять новим мов. Таким чином загальний перелік доступних мов збільшився до 108", - йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що йдеться про руандійську, орію, татарську, туркменську та уйгурську мови.

Загальна кількість людей, що спілкуються цими мовами у повсякденному житті, становить 75 мільйонів громадян.

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Компанія стверджує, що головними перешкодами для додачі цим мов до Google Translate були недостатня кількість онлайн матеріалів, написаних цими мовами, та нестача людей, які могли би допомогти Google вдосконалювати механізм перекладу з цих мов.

У Google також додали, що спочатку дане оновлення буде доступним лише 1 % користувачів Google Translate, проте впродовж наступних кількох днів ця кількість буде постійно зростати для користувачів операційних систем Android та iOS.

Зазначається, що розширення списку доступних мов для перекладу на Google Translate сталося вперше за останні чотири роки.