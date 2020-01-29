Google працює над функцією перекладу в реальному часі
Укрінформ
Компанія Google хоче додати нову функцію до додатку Google Translate, яка зможе перекладати у реальному часі.
Про це повідомляє The Verge.
“Google планує у майбутньому додати нову функцію до додатку Google Translate для Android, яка зможе перекладати у реальному часі”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, функція дозволить користувачам робити записи однією мовою і в реальному часі перекладати їх іншою.
При цьому наголошується, що йдеться тільки про аудіофрагменти, які мікрофон смартфона записуватиме наживо.
У Google уточнюють, що нині розробка цієї функції ще на ранній стадії.
Водночас, у компанії заявили, що функція швидкого перекладу буде відрізнятися від інших, вже доступних у Google Translate, які розроблені на основі штучного інтелекту.