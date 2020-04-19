Резніков назвав порядок денний найближчого засідання "Мінської групи"

На черговому засіданні Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу 22 квітня обговорюватимуться питання подальшого обміну, розведення сил і можлива імплементація так званої "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

Про це поінформував віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню "Сегодня".

"На порядку денному гуманітарної підгрупи – черговий список обміну. У підгрупі з безпеки – нові точки розведення, припинення вогню і режим тиші. В економічній – питання водопостачання та інші. У політичній – продовження дискусій на тему правових аспектів, які описані в Комплексі заходів Мінських домовленостей, як про це сказав саміт (лідерів в Парижі - ред.). Тобто, це законодавство, яке описано в восьми пунктах приміток до пункту 11 Комплексу заходів. А також можлива імплементація так званої "формули Штайнмаєра" в закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областях, який ухвалений у вересні 2014 і діє до цього дня", - повідомив Рєзніков.

За його словами, засідання відбудеться у форматі відеоконференції.

Як повідомлялося, у комюніке паризького саміту в нормандському форматі, що відбувся 9 грудня, зазначається, що сторони вважають за необхідне впровадити "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство згідно з версією, узгодженою в рамках Н4 та Тристоронньої контактної групи.

Верховна Рада 12 грудня 320 голосами ухвалила зміни до закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", згідно з якими термін його дії продовжено до 31 грудня 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський 18 грудня 2019 року підписав закон про продовження ще на рік закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Фото: kyivcity.gov.ua