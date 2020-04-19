Резніков назвав порядок денний найближчого засідання

Резніков назвав порядок денний найближчого засідання "Мінської групи"

Укрінформ
На черговому засіданні Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу 22 квітня обговорюватимуться питання подальшого обміну, розведення сил і можлива імплементація так званої "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

Про це поінформував віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню "Сегодня".

"На порядку денному гуманітарної підгрупи – черговий список обміну. У підгрупі з безпеки – нові точки розведення, припинення вогню і режим тиші. В економічній – питання водопостачання та інші. У політичній – продовження дискусій на тему правових аспектів, які описані в Комплексі заходів Мінських домовленостей, як про це сказав саміт (лідерів в Парижі - ред.). Тобто, це законодавство, яке описано в восьми пунктах приміток до пункту 11 Комплексу заходів. А також можлива імплементація так званої "формули Штайнмаєра" в закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областях, який ухвалений у вересні 2014 і діє до цього дня", - повідомив Рєзніков.

За його словами, засідання відбудеться у форматі відеоконференції.

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Як повідомлялося, у комюніке паризького саміту в нормандському форматі, що відбувся 9 грудня, зазначається, що сторони вважають за необхідне впровадити "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство згідно з версією, узгодженою в рамках Н4 та Тристоронньої контактної групи.

Верховна Рада 12 грудня 320 голосами ухвалила зміни до закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", згідно з якими термін його дії продовжено до 31 грудня 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський 18 грудня 2019 року підписав закон про продовження ще на рік закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Фото: kyivcity.gov.ua

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