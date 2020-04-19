Україна передала список з близько 200 осіб на наступний обмін полоненими — Резніков

Українська сторона у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі передала список із 200 осіб для повернення на контрольовану територію і планує обговорити наступний етап обміну в середу, 22 квітня.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню "Сегодня".

"Переговори щодо подальших етапів обміну, безумовно, триватимуть. В рамках гуманітарної підгрупи ТКГ Україна передала список з близько 200 осіб, яких ми вимагаємо повернути", - сказав він.

За словами Резнікова, відповідно, наступний етап переговорів відбудеться в середу, 22 квітня, на плановому засіданні ТКГ.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня у результаті взаємного звільнення утримуваних осіб на підконтрольну Україні територію повернулися 20 громадян, яких утримували на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Зокрема, 9 українців передали з ОРДО, а 11 – з ОРЛО. Серед них – двоє військових.

На окуповані території виїхали 14 громадян.

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Таким чином, у результаті операції обміну утримуваними особами загалом звільнено 38 осіб: 34 з них було передано, 4 - відмовились переходити до ОРДЛО.

Це вже третій обмін за останні сім місяців. Уперше Україна повернула під час обміну більше осіб, ніж передала.

Обмін було здійснено у пункті пропуску "Майорське" на Донеччині та у районі міста Щастя на Луганщині.