Генсек ООН прокоментував третій етап звільнення українців

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав взаємне звільнення утримуваних осіб, а також висловив сподівання на інші кроки в контексті його заклику до глобального припинення вогню.

Про це йдеться в офіційній заяві прес-офісу генсека ООН, оприлюдненій в ніч проти п'ятниці.

"Він (генсек ООН – ред.) висловив сподівання, що ця важлива гуманітарна акція напередодні Православного Великодня послужить позитивним кроком для досягнення більшого прогресу, включаючи постійне припинення вогню, в контексті глобального заклику ООН, а також подальшого розведення сил та безперешкодного гуманітарного доступу через контактну лінію", - зазначається в оприлюдненому документі.

Водночас, генеральний секретар ООН закликав сторони "вживати подальших кроків в цьому ж дусі". Він також підкреслив важливість міжнародних зусиль з боку Нормандської четвірки, Тристоронньої контактної групи, ОБСЄ та інших суб'єктів, щоб забезпечити прогрес у впровадженні Мінської угоди.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня на підконтрольну Україні територію повернулися 20 українських громадян, яких утримували на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО. Зокрема, 9 українців тривалий час утримувалися бойовиками на окупованих територіях Донецької області, а 11 – Луганської.

Серед них – двоє українських військових. Обмін було здійснено на пункті пропуску "Майорське" на Донеччині та в районі міста Щастя на Луганщині. Натомість на окуповані території виїхали 14 громадян.

Крім того, чотири звільнених особи відмовились переходити до ОРДЛО.

Після повернення громадяни України обов’язково пройдуть процедури обсервації та перевірки. Це вже третій обмін за останні сім місяців. Попереднє взаємне звільнення осіб відбулося у грудні 2019 року, тоді додому повернулося 76 українців.